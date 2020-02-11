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Babasının hafız olma hayalini oğlu gerçekleştirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

Adıyaman Ulu Cami'de din görevlisi olan İsmail Erdoğan'ın hafız olma hayalini 11 yaşındaki oğlu Muhammed Yusuf Erdoğan gerçekleştirdi - Baba Erdoğan: - "Ben bir hafız değilim, kendimde her zaman o eksikliği hissediyordum. Oğlum kısa bir sürede hafız oldu, onunla gurur duyuyorum" - Muhammed Yusuf Erdoğan: - "Umudumu hiç yitirmedim. Hocalarımın ve ailemin desteğiyle hafız oldum. Hedefim dünyaca çok iyi bir hafız olmak"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman Ulu Cami'de din görevlisi olarak görev yapan 55 yaşındaki İsmail Erdoğan'ın gerçekleştiremediği hafız olma hayalini 11 yaşındaki oğlu Muhammed Yusuf Erdoğan hafız olarak hayata geçirdi.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Erdoğan, 6 aylık bir eğitim sonucu hafız olmayı başardı.

Muhammed Yusuf Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldır Kur'an okuduğunu ve 6 ay gibi kısa bir sürede hafız olduğunu söyledi. Hafız olmak için çok çalıştığını belirten Erdoğan, "Umudumu hiç yitirmedim. Hocalarımın ve ailemin desteğiyle hafız oldum. Hedefim dünyaca çok iyi bir hafız olmak. Boş vakitlerimde Kur'an okuyorum. Günde 6 ila 8 saat arasında Kur'an okuyorum. Çok ezber yapmam gerektiği anlar oldu. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumak için çalışıyorum. " dedi.

Baba İsmail Erdoğan ise hafızlığın kolay olmadığını ancak çok zor da olmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Evde ailenin, okulda ise hocaların ilgisi öğrencinin daha kısa sürede hafız olmasını sağlıyor. Çocukta en önemli şey odaklanmaktır. Oğlumun evde ders çalışmasına baktığımda oyun oynadığı zamanlar, ders çalışmasından daha fazlaydı. Ezberlemesi gereken bir dersi varsa oyunu bırakacağını kendisi biliyordu. Biz oğlumuza hiçbir zaman 'Oyunu bırak, dersini çalış.' demedik. Kendisi derse ve oyuna zaman harcamasını kendisi belirledi ve kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. Ben bir hafız değilim, kendimde her zaman o eksikliği hissediyordum. Oğlum kısa bir sürede hafız oldu, onunla gurur duyuyorum."

- "Kendisini tebrik ediyorum"

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Doğan ise "Okulumuzda hafızlık eğitimi verilmektedir. Bu hafızlık eğitimini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürütmekteyiz. Öğrencimiz Muhammed Yusuf Erdoğan, 6 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlamıştır. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

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Adıyaman hafız

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