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Babel'den imalı paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.04.2020 21:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Hollandalı futbolcu, sarı kırmızılılar hakkında yaptığı paylaşımla imalı bir gönderme yaptı.

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, performansı nedeniyle tartılmış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı.

Hollanda'da ligin tamamiyle iptal edilmesi sonrasında sarı kırmızılılara geri dönecek olan ve 2022 yılına kadar Cim Bom ile sözleşmesi bulunan Babel'i Galatasaray sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

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"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEYECEK"

Bu tarz haberlerin çıkması üzerine de Ryan Babel, imali bir paylaşım yaptı. "Ben bitti demeden bitmeyecek." başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek sarı kırmızılılara adeta gönderme yaptı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Birşey anladıysam mevzu bahis kişinin yorumundan Babel olayım!
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