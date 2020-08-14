Baca yangını paniği

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan baca yangını korkuttu.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde kokoreç dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir kokoreç dükkanının bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Baca içerisinde birikip ziftleşen yağların tutuşmasıyla alev aldığı değerlendirilen baca yangını paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Baca yangınından dolayı küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.



