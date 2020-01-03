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  4. Baca yangınını itfaiye söndürdü

Baca yangınını itfaiye söndürdü

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.01.2020 23:21 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Bahçelievler Sokak’ta, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine Daday Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Bahçelievler Sokak’ta, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine Daday Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa bir süre içerisinde yangının bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yangının büyümesi ve yayılmasını önleyerek, kontrol altına aldı. Kalorifer bacasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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