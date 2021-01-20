YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

20.01.2021 19:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın bacasında çıkan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 377.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın bacasında çıkan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 377. Sokak’ta üç katlı binanın baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü.’ye ait olduğu öğrenilen apartmanın çatı kısmındaki bacadan dumanların yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının baca dışına sıçrayarak büyümemesi teselli kaynağı olurken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:14
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Gözde Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

YAZEM vites yükseltiyor

YAZEM vites yükseltiyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor"

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.