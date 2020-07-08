Bacada mahsur kalan yavru baykuşları itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı evin 2. katının bacalara giren ve mahsur kalan iki yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kevser Mahallesinde Himmet Umur’a ait evde meydana geldi. Evin iki farklı bacasından sesler geldiğini duyan Umur, baca kapağını açınca içeride baykuş yavrularının sıkıştığını fark etti. Umur ardından itfaiyeye arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından bacada mahsur kalan yavru baykuşları kurtardı. Bulundukları yerden çıkarılan baykuşlar sonrasında Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ev sahibi Umur ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

