Yazışmalar ortaya çıktı! Berkant Acil'den Haluk Levent'e: "Senin ben şerefini s..."

Türkiye'nin gündemine oturan AHBAP soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in "Haluk Son7" ismiyle kayıtlı numaraya 29 milyon bedelli bir çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması durumunda ödeme gerçekleştirileceğine dair ekran görüntüsü gönderdiği saptandı.

"YELİZ HEPSİNİ HALLEDECEK"

Acil'e, bu ekran görüntüsünü attığı ve üstüne aradığı ancak Haluk Levent'in cevap vermediği belirlendi. Bunun üzerine "Haluk Son8" isimli numaraya da yazan Berkant Acil'in aynı çekle ilgili sözler sarfettiği Haluk Levent'in ise bu kez cevap vererek, "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek" dediği görüldü.

"SENİN ŞEREFİNİ S....."

Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık 1 hafta sonra ise Berkant Acil'in kardeşi Levent'e "Senin şerefini s....." diyerek mesaj attığı belirlendi.

"BABA TELEFONA CEVAP VER ÖNEMLİ MEVZU"

Acil'e "Zodiac" isminde yabancı bir telefon numarasından yazılan mesajlarda ise, "Selamun Aleyküm Beko. Baba telefona cevap ver önemli mevzu. Benim birşeyi okumama gerek yok o adama de yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesinin s.... sonra da paylaşımı çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz. Beko?" dediği, Berkant Acil'in ise "Babacım kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim" dediği Zodiac'ın ise, "O yarın bu işi bitirsin adam gibi çözüme ulaştırsın. Sen abine benden çok selamlarımı ilet.

"DEVLET ONU ELİMDEN ALAMAYACAK İLK BEN YİYECEĞİM ONU"

Ona de ki neyse bir şey deme ben sana isim kullandım, kimleriz kimlerdeniz sen iyi biliyorsun. O Ahbab'ın millete verdiği çeklerini onun g.... s... ilet. Devlet onu elimden alamayacak ilk ben yiyeceğim onu" dediği belirlendi.