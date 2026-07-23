Fenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa etti

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetim düzeyinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, şirket Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan 7 üyenin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

7 İSİM GÖREV BIRAKTI

KAP'a yapılan resmi bildirimde, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılan isimler netleşti. Aralarında sarı-lacivertli camianın deneyimli isimlerinden Mahmut Nedim Uslu'nun da yer aldığı istifa eden yönetim kurulu üyeleri şu şekilde sıralandı:

Ali Gürbüz

Erdem Sezer

İlker Alkun

Mahmut Nedim Uslu

Olcay Doğan

Ufuk Şansal

Yavuz Selim Demir

Yönetim kademesinde yaşanan bu toplu ayrılık kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün izleyeceği yol haritası ve boşalan üyelikler için nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.