Fenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa etti

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetim düzeyinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, şirket Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan 7 üyenin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
KAP'a yapılan resmi bildirimde, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılan isimler netleşti. Aralarında sarı-lacivertli camianın deneyimli isimlerinden Mahmut Nedim Uslu'nun da yer aldığı istifa eden yönetim kurulu üyeleri şu şekilde sıralandı:
Ali Gürbüz
Erdem Sezer
İlker Alkun
Mahmut Nedim Uslu
Olcay Doğan
Ufuk Şansal
Yavuz Selim Demir
Yönetim kademesinde yaşanan bu toplu ayrılık kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün izleyeceği yol haritası ve boşalan üyelikler için nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.
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