SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa etti

Fenerbahçe'de Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıracak sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Mahmut Uslu'nun da yer aldığı 7 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti. Kritik karar KAP'a bildirildi.

Fenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa etti
Emre Şen

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetim düzeyinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, şirket Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan 7 üyenin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

7 İSİM GÖREV BIRAKTI

KAP'a yapılan resmi bildirimde, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılan isimler netleşti. Aralarında sarı-lacivertli camianın deneyimli isimlerinden Mahmut Nedim Uslu'nun da yer aldığı istifa eden yönetim kurulu üyeleri şu şekilde sıralandı:

Ali Gürbüz

Erdem Sezer

İlker Alkun

Mahmut Nedim Uslu

Olcay Doğan

Ufuk Şansal

Yavuz Selim Demir

Yönetim kademesinde yaşanan bu toplu ayrılık kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün izleyeceği yol haritası ve boşalan üyelikler için nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt'un 40 milyon Euro inadı kırılıyorGalatasaray'dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt'un 40 milyon Euro inadı kırılıyor
Trabzonspor'dan Fiorentina'ya rekor transfer! Christ Oulai ilk maçında İtalyanları büyülediTrabzonspor'dan Fiorentina'ya rekor transfer! Christ Oulai ilk maçında İtalyanları büyüledi
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.