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Bacağı demir korkuluğa saplanan kişiyi AFAD kurtardı

25.12.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bacağı demir korkuluğa saplanan kişiyi AFAD kurtardı

Zonguldak'ta, üzerinden atlamak istediği demir korkuluk bacağına saplanan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İl merkezine bağlı Kardeşler köyünde yaşayan İzzet K, evinin bahçesinde demir korkulukların üzerinden atlamak istedi.

Dengesini kaybeden İzzet K'nin bacağına demir korkuluk saplandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekiplerince bacağına saplanan demir korkuluk kesilmesinin ardından İzzet K, sağlık personeline teslim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İzzet K'nin ameliyat öncesi yapılan değerlendirmesinde bacağına saplı bulunan demir parçasının bir bölümünün daha kesilmesine karar verildi.

AFAD ekipleri, demir parçasının bir bölümünü ameliyathanede kesti.

Ameliyat edilen İzzet D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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