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Bacağı kırılan yaralı köpeğe jandarma yardım eli uzattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.11.2020 17:23 | Son Güncelleme

Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından bacağı kırılmış yaralı köpeğe sahip çıktı.

Bacağı kırılan yaralı köpeğe jandarma yardım eli uzattı

Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından bacağı kırılmış yaralı köpeğe sahip çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki veteriner ekiplere yaralı köpeği teslim eden jandarma ekipleri tedavi olmasını sağladı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Çardak ilçesinde yaralı bir köpek buldu. Ekipler korumaya alarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan veteriner ekiplere köpeği teslim etti. Bacağı kırılmış halde bulunan yaralı köpeğe sahip çıkan Jandarma ekipleri, hem hayvanlara yönelik kötü muamelenin engellenmesi hem de çevre ve doğanın korunması konusunda etkin bir mücadele gerçekleştiriyor. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bacağı kırık halde bulduğu köpeğe sahip çıktı. Köpek veteriner hekim tarafından yapılan tedavinin ardından Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında korumaya alındı. Barınakta görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bacağı kırılan yaralı köpeğe jandarma yardım eli uzattı

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