YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu

Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde ayağına ip dolaşması sonucu asılı kalan serçe için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Antalya’nın Serik ilçesinde ayağına ip dolaşması sonucu asılı kalan serçe için kurtarma operasyonu düzenlendi. Kuşu kurtaran itfaiye ekipleri, ayağındaki ipi de keserek, yavrularının yanına bıraktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kata yuva yapan serçe, ayağına ip dolanması sonucu asılı kaldı. Apartmanda kimsenin bulunmadığı zamanda gerçekleşen olayda, yan apartmanda yaşayan Bulut ailesi bir kuşun sürekli ötmesini fark etti. Kuşun yuvasının önünde ayağında iple asılı olduğunu görünce de önce komşularına haber vermek istedi. Binada kimsenin olmadığını gören aile, durumu 112 Acil Servise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri serçe kuşunu bulunduğu yerden alarak, ayağındaki ipi kesti. Ekipler serçeyi yavrularının bulunduğu yuvaya geri bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Antalya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:37
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Cansu Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Gözde Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.