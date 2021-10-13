YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Bacağını kaybeden işçi, kadın muhtarın girişimleriyle protezine kavuştu

Bacağını kaybeden işçi, kadın muhtarın girişimleriyle protezine kavuştu

13.10.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da üzerine ağaç düşmesi sonucu tek bacağını kaydeden elektrik işçisi Uğur Kabal, Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan Bektaş'ın girişimleriyle takılan protez bacakla hayata yeniden bağlandı - Muhtar Elvan Alan Bektaş: - "2019 yılından bu yana muhtarım. Birçok yardımda bulunduk. Ama vesile olduğumuz bu yardım sayesinde ilk defa bir insanın hayata bakış açısını değiştirdik. Kendisi artık koltuk değneklerden kurtuldu. Böylece çok sevdiği elektrik işçiliğini daha rahat yapabilecek" - Uğur Kabal: - "Muhtarımın sayesinde eve bağımlı olmaktan kurtuldum. Artık baston, değnek de kullanmıyorum. Ellerim boşa çıktığı için kendi ihtiyaçlarımı rahatlıkla sağlayabiliyorum"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Altınordu ilçesinde üzerine ağaç düşmesi sonucu tek bacağını kaybeden elektrik işçisi Uğur Kabal, kadın muhtarın girişimleri sonucu takılan protez bacakla koltuk değneklerinden kurtuldu.

İlçede elektrik işçisi olarak çalışan Uğur Kabal, üzerine ağaç düşmesi sonucu sağ bacağını kaybetti. Bir süre koltuk değnekleri ile yaşamını sürdüren Kabal, çalışamadığı ve maddi imkanı olmadığı için bacağına protez takılamadı.

Bunun üzerine daha önce ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu öğrendiği Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan Bektaş'a ulaşan Kabal, protez bacak alınması noktasında muhtardan destek istedi.

Muhtar Bektaş, Kabal'ın talebini geri çevirmeyerek kendisine yardımcı olacağı sözünü verdi. Bektaş, bazı hayırsever iş insanlarının da desteğiyle Kabal'a uygun protez bacak alınması için gereken parayı toparladı. Yeniden muhtarlığa çağrılan ve protez yapılması için ölçü alınan Kabal, uygun protezin takılmasıyla kullandığı koltuk değneklerinden kurtuldu.

Muhtar Bektaş, AA muhabirine, daha önce mavi kapak toplama kampanyası yaptıklarını ve bu kampanyayla birkaç engelliye tekerlekli sandalye aldıklarını belirtti.

Dönem dönem muhtarlık olarak bu tür yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Bektaş, Uğur Kabal'ın da yapılan yardımları duyması sonucu kendilerine ulaştığını ifade etti.

"2019 yılından bu yana muhtarım. Birçok yardımda bulunduk. Ama vesile olduğumuz bu yardım sayesinde ilk defa bir insanın hayata bakış açısını değiştirdik. Kendisi artık koltuk değneklerden kurtuldu. Böylece çok sevdiği elektrik işçiliğini daha rahat yapabilecek" diyen Bektaş, Kabal'ın protez bacağa kavuşmasıyla ellerini daha rahat kullanacağını söyledi.

Muhtarlık görevi boyunca insanların kalbine dokunmak istediğine değinen Betkaş, bundan sonra da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ellerinden gelen yardımı yapacağını dile getirdi.

Uğur Kabal ise yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası sağ bacağını kaybettiğini aktararak, "Protez bacak için de yeterli imkanım olmadığından muhtarımız Elvan Hanım'a başvurduk. Sağ olsun kendisi bize yardımcı oldu. Muhtarımın sayesinde eve bağımlı olmaktan kurtuldum. Artık baston, değnek de kullanmıyorum. Ellerim boşa çıktığı için kendi ihtiyaçlarımı rahatlıkla sağlayabiliyorum. Muhtarımdan ve destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Mesleğini küçük çapta da olsa bundan böyle sürdürebileceğini anlatan Kabal, "Benim için en önemlisi yaşantım çok rahatladı. Günlük aktivitelerimi artık daha fazla ve rahatlıkla yapabiliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
PARTNER49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor
Ordu'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandıOrdu'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:19
İkindi
15:24
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Deniz Eczanesi
Altinordu
Gündoğdu Eczanesi
Altinordu
Park Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Fatsa Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Vitamin Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Yalı Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.