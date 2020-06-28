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Bacak ve kollara vuran bel ağrılarına dikkat

SAMSUN HABERLERİ  | 28.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, özellikle bacak ve kollara vuran bel ağrılarının fıtık belirtisi olabileceğine dikkat çekti.
Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, özellikle bacak ve kollara vuran bel ağrılarının fıtık belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, geç kalınmadan mutlaka bir uzman doktor desteği alınması gerektiğini söyledi.
Samsun Toybelen Mahallesi’nde ikamet eden Abdullah Kabalcıoğlu, yaşadığı dayanılmaz ağrılardan ötürü tavsiye üzerine başvurduğu Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç ile olan hastalık sürecini anlattı. Dayanılmaz ağrılarının olduğunu ifade eden Kabalcıoğlu, "Bel bölgemde uzun süredir ağrılar çekiyordum. Dayanılmaz bir hal almaya başladı bu ağrılar. Artık bacağıma kadar vurmaya başlamıştı. Hareket edemiyor, yürümekte zorluk çekiyordum. Günlük hayatımdaki işlerimi yapamıyordum. Dr. Eyüp Genç hocamıza tavsiye üzerine muayene oldum. Kendisi bel fıtığı teşhisi koydu. Bel fıtığının ilaçla tedavi sürecinin geçtiğini bana cerrahi operasyonu teklif etti. Kabul ettim. Çok şükür iyiyim, rahatladım, ameliyatımın ertesi günü ayağa kalktım, yürüyorum, ağrım falan kalmadı. Bacağımda olan güç kaybı geçti. Sağlığıma kavuşturduğu için doktorum Eyüp beye, ekibine ve Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Eyüp Genç ise şunları söyledi:
“Abdullah bey polikliniğimize başvurduğunda 3 gündür belinden ağrı çektiğini bu ağrının sol bacağına vurduğunu, kuvvet kaybı yaşadığını ayağında harekette güçsüzlük şikayetleri olduğunu bize belirtti. Yaptığımız muayene ve tetkikler sonrasında bel fıtığı olduğunu tespit ettik. Bel fıtığının sinire baskı yaptığını bunun neticesinde de şikayetlerin yaşadığını kendisine ilettik. Hastaya cerrahi tedavi önerdiğimizde hastamız şikayetlerinin de çok olması sebebiyle cerrahi tedaviyi kabul etti ve başarılı bir tedavi sürecimiz oldu. Operasyondan sonra erken dönemde ayağa kalkan ve ağrısı geçen hastamızı taburcu ettik. Özellikle bel bölgesinde ağrı çeken kişilerin erken dönemde doktora başvurulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bacağa ve kollara vuran bel ağrılarında ilaç tedavisi sürecinin geçebileceğini hatırlatmak isterim.”

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