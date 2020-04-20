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BAÇEM’in fideleri Milli Botanik Bahçesi’nde

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Ankara’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BAÇEM’in fideleri yetişecek.

Ankara’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BAÇEM’in fideleri yetişecek. 44 farklı tıbbi ve aromatik bitki türünden 13 bin 913 fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koleksiyonuna gönderildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Burhaniye’de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Yetiştirme Merkezi (BAÇEM) eğitim, üretim ve tarımsal ar-ge faaliyetlerine devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü’nün talebi üzerine BAÇEM’de yetiştirilen 44 farklı tıbbi ve aromatik bitki türünden 13 bin 913 fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koleksiyonuna gönderildi.
Türkiye’nin ilk ulusal botanik bahçesi olarak Ankara’da kurulan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’ne, katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Ülkemiz adına gurur duyulası bir alan. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 2. büyük botanik bahçesi oldu. Biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ülkemizin her ilinden kendine özgü bitkiler burada yetişecek.” diye konuştu.

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