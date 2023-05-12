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Badminton spor müsabakaları sona erdi

12.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu programında yer alan ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları, EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde yapıldı.

Badminton spor müsabakaları sona erdi

Yarışmada ikinci ve üçüncü olan takımlar da ödüllendirildi. 8 üniversiteden toplam 60 sporcunun katıldığı müsabakalarda EBYÜ sporcuları rakiplerine üstünlük sağlayarak birinci oldu. Müsabaka sonuçlarına göre Marmara Üniversitesi ikinci, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi üçüncü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi dördüncü, Gazi Üniversitesi beşinci, Kırıkkale Üniversitesi altıncı, Muş Alparslan Üniversitesi ise yedinci sırada yer aldı. Ferdi kadınlar ve erkek sıralamasında ise Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinden Betül Soner ve M. Emre Güzel müsabakayı birinci olarak tamamladı.
4 gün boyunca gerçekleşen müsabakalar kapanış programı ile son buldu. Yapılan kapanış programına Rektör V. Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, TÜSF Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tuba Kızılet, Erzincan Gençlik İl ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, sporcular, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kapanış programında ilk olarak konuşma yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, “Üniversitemizdeki badminton müsabakaları, spor yapma ve sağlıklı yaşam konularında öğrencilerimize ilham verdi. Müsabakaların düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz “dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Erzincan’ın Badminton ’un başkenti olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başladı. Spor bilimci olarak Erzincan’ın sadece Avrupa da değil dünyada adının duyulması temennisinde bulunan Koç, birinci olan sporcularımıza Avrupa müsabakalarında başarılar diledi.
Son olarak konuşma yapan Rektör V. Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından desteklenen ÜNİLİG-Badminton Süper Lig Müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzincan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin spora ve sporculara önem verdiğinin belirten Rektör V. Ekinci, “Bu müsabakalar, öğrencilerimizin spor yapma ve rekabet etme fırsatı buldukları önemli bir etkinlik oldu. Takımımızın birinci olması bizleri gururlandırdı. Spora ve sağlıklı yaşama olan ilgi her geçen gün artıyor. Bizler de üniversite olarak bu alanda öğrencilerimize imkânlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekinci, son olarak takımımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve diğer takımları da katılımları için teşekkür etti.
Kapanış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Başarılı olan sporculara ödül takdimi yapıldı.

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