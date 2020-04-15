YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Badmintonculardan Evde Kal Çağrısına Destek

Badmintonculardan Evde Kal Çağrısına Destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

Balıkesir Karesi Gençlik Spor il müdürlüğü sporcu ve sporcu velileri hazırladıkları video ile dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.Balıkesir Karesi Gençlik Spor Badminton branşı tarafından hazırlanan videoda sporcu ve veliler bazıları raketleriyle bazılarında ellerindeki malzemelerle destek sağlayarak vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Balıkesir Karesi Gençlik Spor il müdürlüğü sporcu ve sporcu velileri hazırladıkları video ile dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Balıkesir Karesi Gençlik Spor Badminton branşı tarafından hazırlanan videoda sporcu ve veliler bazıları raketleriyle bazılarında ellerindeki malzemelerle destek sağlayarak vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu. Videonun sonunda Balıkesir Karesi Gençlik Spor Badminton Antrenörü Turhan Akbaş sağlığınız için evde kal Balıkesir evde kal Türkiye çağrısında bulundu. Ayrıca 23 Nisan saat: 21:00 de tüm Türkiye’yi istiklal marşı mizi söylemek için balkonlara davet ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:24
Öğle
13:14
İkindi
16:55
Akşam
19:53
Yatsı
21:16

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Çardaklı Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Tarım ve servis araçlarına denetim

Tarım ve servis araçlarına denetim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.