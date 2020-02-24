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Badmintonda Malatya takımları derece elde etti

MALATYA HABERLERİ  | 24.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Malatya badminton kız ve erkek takımları Batman’da yapılan çeyrek final müsabakalarında derece elde ettiler.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 23 Şubat tarihleri arasında Batman 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen Badminton Anadolu Yıldızları Ligi Çeyrek Final müsabakalarında 13 ilden 140 sporcu yarıştı.

Badmintonda Malatya takımları derece elde etti

Malatya badminton kız ve erkek takımları Batman’da yapılan çeyrek final müsabakalarında derece elde ettiler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 23 Şubat tarihleri arasında Batman 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen Badminton Anadolu Yıldızları Ligi Çeyrek Final müsabakalarında 13 ilden 140 sporcu yarıştı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Malatya Badminton takımı hem kızlarda hem erkeklerde farklı skorlarla birinci oldular. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’’ Badmintoncularımızın almış oldukları başarıdan dolayı kutluyor, 03- -05 Nisan 2020 tarihleri arasında Ordu ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Badminton müsabakalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

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Öznur Eczanesi
Merkez
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Tuba Eczanesi
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