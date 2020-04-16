Badou Ndiaye'den Mbaye Diagne'ye sert tepki

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu, Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye'den tepki geldi.

"HEDEFİM MEKKE'YE GİTMEK"

Mbaye Diagne, ülkesinde gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramama ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.

"HER ŞEYİ BİLEREK YAPIYORUM"

Senegalli oyuncu ayrıca, "Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum. Kötü şeylere oranla, iyi şeyler yapıyorum. Her şeyi bilerek yapıyorum." ifadelerini kullandı.

NDIAYE'DEN DİAGNE'YE TEPKİ: ÖRNEK OLMALIYIZ

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ise Diagne'ye, "Tanrı seni zengin insanlar arasına seçtiyse, etrafını güzel insanlarla doldurmalısın. Statüne, zenginliğine rağmen sana gerçeği söyleyen insanları etrafına doldur çünkü bu önemli. Biz diğer insanlara örnek olmalıyız." mesajını yolladı.

DIAGNE NE YAPMIŞTI?

Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık gittiği Club Brugge'de koronavirüs salgını öncesinde kadro dışı durumda çalışmalarını sürdüren Mbaye Diagne, son hareketiyle ülkesinde bir kez daha tartışma yarattı.