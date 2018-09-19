Badou Ndiaye kırmızı kart gördüğü için Porto maçında forma giyemeyecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Badou Ndiaye’yi kaybetti.

İlk olarak 42. dakikada sarı kart gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya kırmızı kartını gösterdi.

Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.





