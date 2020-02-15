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Bafa artık daha lezzetli daha tatlı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

Milas-Söke karayolu üzerinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zeytinyağı ve balığı başta olmak üzere eşsiz tatlarıyla da damaklara hitap eden, özellikle yaz aylarında turizm kenti Bodrum’a gelenlerin mutlaka ya kahvaltı ya da yemek molası verdikleri Bafa yemek konusunda çıtayı yükseltti.Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Aralık ayı içerisinde Bafa’da Aşçı Yardımcılığı Kursu açtı.

Milas-Söke karayolu üzerinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zeytinyağı ve balığı başta olmak üzere eşsiz tatlarıyla da damaklara hitap eden, özellikle yaz aylarında turizm kenti Bodrum’a gelenlerin mutlaka ya kahvaltı ya da yemek molası verdikleri Bafa yemek konusunda çıtayı yükseltti.
Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Aralık ayı içerisinde Bafa’da Aşçı Yardımcılığı Kursu açtı. Kursa yol üzerinde bulunan lokantaların sahipleri, işletmecileri ve çalışanlarının yanı sıra ev hanımları da katılıyor. Haziran ayında sona erecek olan kursa katılan yaklaşık 40 kursiyer, haftada beş gün yemek yapma teknikleri, yerel, bölgesel ve modern mutfak yemekleri konusunda eğitim alıyor.

Aşçı Yardımcılığı Kursu’nun eğitmenliğini yapan Serpil Dinçdemir, kursun toplamda 450 saat süreceğini belirterek, “Bu bölgede restoran sayısı oldukça yoğun. Öncelikle kursumuzu açmamızdaki amacımız bu restoran sahipleri ve çalışanlarını belgelendirmek. Haziran ayında kursumuz sona erecek. Kursumuza katılanlar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar” dedi.

Bafa Gölü kenarında işletmesi bulunan ve kursa katılan Yalçın Kocakaya, “Kursa ustalık belgesini almak ve dünya mutfağını öğrenmek için katılıyorum. Eksiklerimizi tamamlayarak güzel bir ortamda yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bu kurstan alacağımız belge ilerleyen süreçte çok işimize de yarayacak” derken, kursiyerlerden Zühra Dönmez ise, “Kursa çoğunlukla benim gibi işletme sahipleri katılıyor. Biz 28 yıldan beri Bafa yemek üzerine işletmemizde hizmet veriyoruz. Yeni birşeyler öğrenmek, hayatımıza farklı deneyimler katıyor. Ayrıca burada sosyalleşiyoruz. Eğitim her zaman hayatımızda şart” dedi.

Kursiyerleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi edinen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise, “Aralık ayı içerisinde 40 kursiyerimizin katılımıyla kursumuzu açtık. Haziran ayında kursumuz tamamlanacak. Kursiyerlerimiz burada hem uygulamalı eğitim görüyorlar, hem de birbirinden etkilenerek kendi gelişimlerini sağlıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram’ı konuk eden kursiyerler, Aralık ayından itibaren öğrendikleri bilgileri hünerli elleriyle birbirinden lezzetli yemeklere dönüştürdü. Sunulan yemekler misafirler tarafından tam not alırken, Bafa Gölü’nden tutulan ve tuzda yapılan kefal ise sunumun zirvesi oldu.

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Burçin Eczanesi
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