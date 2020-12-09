Bafa’da Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kuruluyor

Milas’ın Bafa Mahallesi’nde bir süre önce bölgenin korunup güzelleştirilmesi, kalkındırılması amacıyla BAFA-DER (Bafa ve Çevre Mahalleler Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği) kurulmasının ardından Bafa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kurulmasının son aşamasına gelindi.

Bir süredir kendi aralarında dağcılık etkinliklerinde bulunan Bafalı gençler profesyonel dağcı Yüksel Alpkaya’nın önderliğinde Bafa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nü kurma çalışmalarına başladı. Ankara Mavi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kurucusu ve hali hazırda bu kulübün onursal başkanlığını yürüten Yüksel Alpkaya emekli olunca doğum yeri Bafa’ya döndü ve dağ ve doğa sevdalısı gençlerle birlikte Bafa’da bir dağcılık ve doğa sporları kulübü kurma çalışmalarına başladı. Alpkaya, 2010 yılında Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun düzenlediği ve 11 ülkeden 80 dağcının katıldığı büyük 30 Ağustos Zafer Tırmanışı sırasında annesinin ölüm haberini 4 bin 200 metre yükseklikte öğrenmiş, acısına rağmen 30 Ağustos’ta zirveye çıkmasıyla kalpleri fethetmişti. Kuruluş çalışmalarının sonuna gelen gençler bunu 29 Kasım günü Beşparmak Dağları’nın zirvesine tırmanarak duyurdu. Zeytin ve zeytinyağının gerçek başkenti dedikleri Bafa’yı dağcılıkta da dünyaya tanıtacaklarını belirten gruptan, sosyal medyada şu açıklama geldi: “Bafa Köyümüzde dağcılık ve doğa sporları alanında faaliyette bulunmak ve elimizde bulunan bir mücevher olan Beşparmak dağından köyümüze fayda sağlamak amacıyla bir dağcılık ve doğa sporları kulübü kurma çalışmaları devam etmekte idi. Artık bu çalışmalar ete kemiğe bürünmeye başladı ve 5 kişilik bir ekiple Beşparmak Tekerlek Tepe zirvesine ilk tırmanışımızı gerçekleştirdik. Nurettin Onur Uysal’ın rehberliğinde, Ali Sarı, Cengiz Aktaş, Hüseyin Kalkancı ve Yüksel Alpkaya’dan oluşan ekibimizle saat 11.30’da Sakarkaya Atnalı bölgesinden tırmanışa başladık ve 2.5 saat sonra saat 14’de zirveye ulaştık. Zirvede yaklaşık 1 saat kalındıktan sonra saat 15 sularında farklı bir rotadan inişe geçtik ve Sırat Köprüsü olarak tabir edilen köprüden geçerek saat 17 sularında aracımıza ulaşarak sağ salim faaliyeti tamamladık.”

Bafa’da bir süre önce kurulan Bafa ve Çevre Mahalleler Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği (BAFA - DER) Başkanı Abdullah Gürgün de, Bafa’nın geliştirilmesi, tanıtılması konusunda ortak amaçlara sahip olan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne elden gelen her türlü desteğin verileceğini açıkladı. Ayrıca kulübe bisiklete binmeyi özendirmek için üç adet bisiklet armağan edileceğini bildirdi.

