Bafetimbi Gomis: "Filenin Sultanları’na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat oyunlarına katılmasına sadece bir adım kaldı. Filenin Sultanları, Japonya'daki Olimpiyat elemelerindeki 5'inci maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üst üste 20'inci maçından galip geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Japonya'da gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup ettiği müsabakayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis de kızıyla birlikte tribünden takip etti.

"KIZIMI OKULDAN ALDIM VE..."

Gomis, sosyal medya hesabından, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik" notuyla paylaşım yaptı.

"GÜÇLÜ, AKILLI, İŞTAHLI, TÜRK KADINLARI..."

Kızıyla birlikte maçı izleyen Gomis, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için Filenin Sultanlarına, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın ????????❤️ pic.twitter.com/Gumv5ZfZoF — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 22, 2023



