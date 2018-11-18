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Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a yanıt

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına saygısızlık etmek istemediğini ancak iddialarla ilgili suskun kalmayacağını dile getirdi.

İşte o sözler

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Gomis'in açıklamarı şu şekilde:

Gomis'in açıklamarı şu şekilde:
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"Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim."

"Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim."
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"Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim amaçlarım var." (Bunu hatırlatmak isterim)

"Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim amaçlarım var." (Bunu hatırlatmak isterim)
4 / 6

"İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım."

"İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım."
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"Çünkü hiçkimsenin karakterini ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim."

"Çünkü hiçkimsenin karakterini ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim."
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"Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak..."

"Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak..."
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray abdurrahim albayrak Bafetimbi Gomis

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