Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a yanıt

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına saygısızlık etmek istemediğini ancak iddialarla ilgili suskun kalmayacağını dile getirdi.

İşte o sözler

1 / 6 Gomis'in açıklamarı şu şekilde:

2 / 6 "Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim."

3 / 6 "Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim amaçlarım var." (Bunu hatırlatmak isterim)

4 / 6 "İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım."

5 / 6 "Çünkü hiçkimsenin karakterini ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim."