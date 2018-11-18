Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a yanıt

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına saygısızlık etmek istemediğini ancak iddialarla ilgili suskun kalmayacağını dile getirdi.
İşte o sözler
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Gomis'in açıklamarı şu şekilde:
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"Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim."
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"Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim amaçlarım var." (Bunu hatırlatmak isterim)
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"İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım."
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"Çünkü hiçkimsenin karakterini ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim."
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"Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak..."
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