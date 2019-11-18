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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanladıran paylaşım!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalple "Her zaman yanınızdayım" mesajını paylaşarak taraftarı heyecanlandırdı.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'nun bir türlü sakatlıktan kurtulamaması üzerine golcü arayan Galatasaray yönetimine Bafetimbi Gomis'ten mesaj geldi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Al Hilal formasıyla gollerine devam eden Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray'a göz kırptı. Gomis, Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalp koydu ve "Her zaman yanınızdayım" dedi.

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"ŞARTLAR OLUŞURSA DÖNMEYE HAZIRIM"

Bu mesaj Sarı kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırırken, Gomis'in Galatasaray yönetiminden haber beklediği belirtildi. Gomis'in yakın çevresine "Galatasaray taraftarı benim için çok özel. Transferimdeki şartlar oluşursa, ben her zaman dönmeye hazırım. Neden olmasın" dediği iddia edildi.

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Bafetimbi Gomis Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
PSG, YE BAŞARILAR DİYOR İRONİK
ah gomis ahhh
de get gomis sen önce 100 kilodan 70 kiloya düş:))istanbuldaki gece hayatını özledi paragöz??
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