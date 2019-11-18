Bafetimbi Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanladıran paylaşım!

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'nun bir türlü sakatlıktan kurtulamaması üzerine golcü arayan Galatasaray yönetimine Bafetimbi Gomis'ten mesaj geldi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Al Hilal formasıyla gollerine devam eden Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray'a göz kırptı. Gomis, Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalp koydu ve "Her zaman yanınızdayım" dedi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA DÖNMEYE HAZIRIM"

Bu mesaj Sarı kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırırken, Gomis'in Galatasaray yönetiminden haber beklediği belirtildi. Gomis'in yakın çevresine "Galatasaray taraftarı benim için çok özel. Transferimdeki şartlar oluşursa, ben her zaman dönmeye hazırım. Neden olmasın" dediği iddia edildi.

