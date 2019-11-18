Bafetimbi Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanladıran paylaşım!

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'nun bir türlü sakatlıktan kurtulamaması üzerine golcü arayan Galatasaray yönetimine Bafetimbi Gomis'ten mesaj geldi.
Al Hilal formasıyla gollerine devam eden Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray'a göz kırptı. Gomis, Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalp koydu ve "Her zaman yanınızdayım" dedi.
Bu mesaj Sarı kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırırken, Gomis'in Galatasaray yönetiminden haber beklediği belirtildi. Gomis'in yakın çevresine "Galatasaray taraftarı benim için çok özel. Transferimdeki şartlar oluşursa, ben her zaman dönmeye hazırım. Neden olmasın" dediği iddia edildi.
Beşiktaş bombayı patlatıyor
İşte FIFA kokartı takacak Türk hakemler
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Okuyucu Yorumları 9 yorum