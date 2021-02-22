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Bafra belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

22.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Samsun Bafra Belediyesi, İlçede periyodik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmeye devam ediyor.Bafra Belediyesi Covid-19’a karşı alınan tedbirlerine hız kesmeden devam ediliyor.

Samsun Bafra Belediyesi, İlçede periyodik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bafra Belediyesi Covid-19’a karşı alınan tedbirlerine hız kesmeden devam ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda insan sirkülasyonu nedeni ile toplum sağlığını etkileyecek olan kamu ve sağlık kuruluşları, toplu yaşam alanları olan meydanlar ve parklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında İlçede bulunan kamu kurumlarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Öte yandan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl genelinde artan vakalara da dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Başkan Kılıç, “Virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Salgına karşı bireysel olarak aldığımız önlemler olan maske, mesafe ve hijyen kuralları, şu anda had safhada önem taşıyor. Belirlenen kurallara uyulmasını tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

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