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Bafra Belediyesi kar teyakkuzunda

SAMSUN HABERLERİ  | 09.02.2020 19:15 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışı ile birlikte, daha önceden hazır beklettiği ekiplerini göreve sevk ederek ilçede günlük hayatın olumsuz etkilenmesinin önüne geçti.Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Samsun’da da etkili olmasıyla beraber Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 mesai yapıyorlar.

Bafra Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışı ile birlikte, daha önceden hazır beklettiği ekiplerini göreve sevk ederek ilçede günlük hayatın olumsuz etkilenmesinin önüne geçti.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Samsun’da da etkili olmasıyla beraber Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 mesai yapıyorlar. Kar ve benzer doğa olayları ile mücadele edebilmek için daha önceden oluşturduğu acil müdahale ekiplerinin sorun yaşanan noktalara anında ulaşması ve gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirmesinde Bafra Belediyesi’ne vatandaşlar da destek oluyor. Yolları kısa sürede ulaşıma açan ekiplerin gece gündüz yürüttüğü çalışmaları Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yerinde takip ediyor.
Toplu taşıma güzergâhları, okul, hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için çalışan karla mücadele ekipleri, kar yağışıyla beraber ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere, insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlerle birlikte okul ve hastane güzergâhlarına öncelik vererek, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Karla mücadelesini dış mahallelerde de sürdüren Bafra Belediyesi, gece de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Darboğaz, Yeraltı, Asmaçam, Çamaltı, Selemelik, Kolay, Meşelitürkmenler, Kararkütük, Sarpun, Komşupınar, Çulhakoca, Paşaşeyh, Gümüşyaprak, Evrenuşağı, Çalkköy, Dikencik,
Alaçam, Uluağaç, Yeşilköy ve Sürmeli Mahallelerinde yol açma ve buzlanmaya karşı mesaisini sürdürüyor. Bafra Belediyesi dış mahallelerdeki karla mücadele çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak yürütüyor.

“Görevimizin başındayız”
Buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda gece ve gündüz sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Kar yağışı ile birlikte daha önceden hazır halde beklettiğimiz ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Günlük hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz aralıksız sürdürülen çalışmalarımız var. Çalışmalarımız ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere, insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlere, okul ve hastane güzergâhlarını öncelik tanıyarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Şehir merkezimizde her hangi bir sorunumuz yok. Dış mahallelerimizde ise yollarımızın ulaşıma kapanmaması için farklı bir ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemize ait ekiplerle koordineli olarak yürütüyoruz. Görevimizin başındayız” dedi.

Hayvanlar da unutulmadı
Bafra Belediyesi, etkisi artıran kar yağışı ile birlikte aç kalma ihtimali artan sokak hayvanlarını unutmayarak daha önceden oluşturulan beslenme noktalarına besin takviyesi yaptı. Başkan Hamit Kılıç’ın talimatlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğüne bünyesinde bulunan Bafra Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ilçe genelinde çalışma başlattı. Bafra’da Sokak hayvanlarının aç kalmamasına yönelik olarak başlatılan çalışmaya Bafra Doğa ve Hayvan Severler DerneğiBaşkanı Zebur Deniz ve yönetimi, Bafra Doğa ve Hayvan Hakları Eğitim Destek Derneği başkanı Soner Kahveci ve yönetimi de katıldı.
Kış mevsimi ile birlikte aç kalma olasılığı yükselen sokak hayvanlarının beslenmesi için Bafra Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler hayvan severler, dernek yönetimleri ve belediye yetkililerinin katılımı ile beslenme noktalarına bırakılıyor. Bafra Belediyesi daha önceden oluşturduğu sokak hayvanlarına yönelik beslenme noktaları, ilçede bulunan ilgili dernek ve oluşumlarla ortaya koyduğu çalışmalar, içinde bulunulan mevsim itibariyle daha da anlamlı hale geliyor.

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Ilkadim
Esin Eczanesi
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