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Bafra Belediyesi karantinadaki vatandaşlara desteğini sürdürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 07.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi, korona virüsü tehdidi taşıyan ve 14 günlük evlerinde karantinaya alınan vatandaşlara yönelik desteğini aralıksız sürdürüyor.Korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte aldığı tedbir ve uygulamalarıyla dikkat çeken Bafra Belediyesi, korona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınarak dışarı çıkamayan vatandaşların beklentilerine cevap vermeye devam ediyor.Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yardımlar gözlem altında tutulan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bafra Belediyesi, korona virüsü tehdidi taşıyan ve 14 günlük evlerinde karantinaya alınan vatandaşlara yönelik desteğini aralıksız sürdürüyor.
Korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte aldığı tedbir ve uygulamalarıyla dikkat çeken Bafra Belediyesi, korona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınarak dışarı çıkamayan vatandaşların beklentilerine cevap vermeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yardımlar gözlem altında tutulan vatandaşlara ulaştırılıyor. Bafra Belediyesi tarafından yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekleri evlerine kadar getirilen vatandaşların zahmetsizce yemek yemesi sağlanıyor. Yemek yapabilen karantina altında bulunan ailelere de erzak kolisi veriliyor.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak, salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığı için önemli proje ve hizmetleri uygulamaya geçirdik. Bu süreçte Kovid-19 tanısı konulana vatandaşlarımızın da yanında yardımındayız. Tüm birimlerimiz bu doğrultuda seferber olmuş durumda. Bu günleri hep birlikte kurallara uyarak atlatacağımıza olan inancımız tam. Tüm hasatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah birlik ve berberliğimizi bozmasın” dedi.

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