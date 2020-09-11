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Bafra Belediyesi kent mobilyalarını kendi üretiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Belediyesi kurduğu atölyede kendi ekiplerince üretilen kent mobilyaları ilçede pek çok alanda kullanılıyor.Kamu kaynaklarını idareli kullanarak bütçesini korumayı hedefleyen Bafra Belediyesi kurduğu atölyede Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından imalatı gerçekleştirilen şehir mobilyaları ilçenin her alanında kendini gösterirken vatandaşların ilgisini çekmesinin yanında takdir ile karşılaşıyor.Üretilen ve montajı yapılan; bank, tabela, çöp kutusu, çiçeklik, ahşap saksı, kamelya, korkuluk, büro mobilyaları, dolmuş durakları, kedi ve köpek evleri, demir bariyer, demir kapı, duvar üstü gibi kent mobilyaları başta çocuk parkları ve muhtarlık binaları olmak üzere birçok alanda ilçeye hizmet ediyor.

Samsun Bafra Belediyesi kurduğu atölyede kendi ekiplerince üretilen kent mobilyaları ilçede pek çok alanda kullanılıyor.
Kamu kaynaklarını idareli kullanarak bütçesini korumayı hedefleyen Bafra Belediyesi kurduğu atölyede Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından imalatı gerçekleştirilen şehir mobilyaları ilçenin her alanında kendini gösterirken vatandaşların ilgisini çekmesinin yanında takdir ile karşılaşıyor.
Üretilen ve montajı yapılan; bank, tabela, çöp kutusu, çiçeklik, ahşap saksı, kamelya, korkuluk, büro mobilyaları, dolmuş durakları, kedi ve köpek evleri, demir bariyer, demir kapı, duvar üstü gibi kent mobilyaları başta çocuk parkları ve muhtarlık binaları olmak üzere birçok alanda ilçeye hizmet ediyor. Bafra Belediyesi kendi atölyesinde kendi ekiplerince imalatı gerçekleştirilen şehir mobilyaları dışa bağımlılıktan kurtulması ile birlikte ciddi manada tasarrufta sağlıyor.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Belediyemiz her geçen gün kurumsal kimliğini daha da arttırıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ekibimiz ve atölyemizde Bafra’mızda farklı alanlarda kullanılan şehir mobilyalarımızı kendimiz üretiyoruz. Arkadaşlarımız gerçek anlamda başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar. Pek çok alanda değerlendirdiğimiz söz konusu ürünler Belediyemizi dışa bağımlılıktan kurtarmasının yanında, tasarruf sağlamamızda vesile oluyor. Ekiplerimizce üretilen şehir mobilyaları parklarımız başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendiriliyor. Bu çalışmalarımız ile ilgili olarak vatandaşlarımızın bizleri arayarak teşekkür etmesi ise bizleri fazlasıyla memnun ve mutlu ediyor. Bafra’mıza hizmet noktasında hayata geçirdiğimiz böylesi çalışmaların halkımız tarafından sahiplenilip, korunması ise bizlerin temel arzusu” dedi.
Bafra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kendi atölyelerinde üretilen ürünler ilçedeki Kadın Emek Pazarında kullanım kolaylığı sağlamasının yanında, kazandırdığı estetik görünüm ile de dikkat çekmiş, pandemi döneminde hazırlanan ve şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen sosyal mesafe bankları Bafralıların takdirini toplamıştı.

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