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Bafra Belediyesi teyakkuzda

19.02.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Bafra Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kar yağışının ardından oluşturulan ekipler ve alınan tedbirlerle ilçe merkezinde her hangi bir sorun yaşanmasına müsaade etmeyen Bafra Belediyesi, merkeze uzak mahalle yollarında da kar temizleme çalışmasına gece-gündüz devam ediyor.

Bafra Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışının ardından oluşturulan ekipler ve alınan tedbirlerle ilçe merkezinde her hangi bir sorun yaşanmasına müsaade etmeyen Bafra Belediyesi, merkeze uzak mahalle yollarında da kar temizleme çalışmasına gece-gündüz devam ediyor. Ulaşımın aksamaması için açılan yollar sık sık kontrol edilerek, yeniden temizleniyor. Zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle yüksek kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Bafra Belediyesi, kırsal mahallelerden gelen birçok acil çağrıya da müdahale ederek, vatandaşlara yardım ediyor.
Kar yağışı nedeniyle özellikle grup yollarındaki muhtemel ulaşama kapanma durumlarına karşı teyakkuz halinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaşıma açılan yoların çeşitli nedenlerle tekrar kapanması nedeniyle aynı noktalarda çalışma yürütüyor.
Özellikle merkeze uzak mahallerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadeleye devam ettiklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ekiplerimizle daha önce yaptığımız planlama doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sağlık, mahsur kalma ve cenaze gibi acil durumlarda ise en yakın karla mücadele ekibi talep edilen yere yönlendiriyoruz" dedi.

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