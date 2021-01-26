YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra Belediyesi’nden salgın döneminde 47 bin denetim

Bafra Belediyesi’nden salgın döneminde 47 bin denetim

26.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri korona salgını sürecinde 47 binin üzerinde denetim gerçekleştirdi.Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart’tan itibaren teyakkuz halinde olan Bafra Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor.

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri korona salgını sürecinde 47 binin üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart’tan itibaren teyakkuz halinde olan Bafra Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan bakkal, market, kasap, berber, kuaför, mobilya, beyaz eşya, giyim sektöründeki iş yerleri, küçük ve büyük pazar yerleri ve AVM içindeki mağazalarda maske ile sosyal mesafe denetimleri yerine getirirken, gıda satışı yapan işyerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor. Bafra’da korona virüsü salgınına karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdüren Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son iki ayda 957 iş yerinde korona denetimi gerçekleştirdi. Özverili bir çalışma ortaya koyan Bafra Belediyesi zabıta ekiplerinin ilk vakanın görüldüğü tarihten bugüne kadar yaptığı denetim sayısı 47 binin üzerinde. Ekipler Korona virüsü önlemleri kapsamında marketlerde fahiş fiyat denetimlerini de sık sık gerçekleştiriyor. Ekipler ilçede haftanın iki günü açık olan iki pazar yerindeki denetimlerini ise rutin olarak hayata geçiriyor.
Halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Tüm ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

Samsun Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:13

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Gündüz Eczanesi
Ilkadim
Köksal Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Samsun'da boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

Samsun'da boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

Bafra’da iş yeri kurşunlandı

Bafra’da iş yeri kurşunlandı

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi

Samsun İtfaiyesi 6 bin 999 olaya müdahale etti

Samsun İtfaiyesi 6 bin 999 olaya müdahale etti

Atakum Belediyesi 2020 yılında 65,8 bin ton çöp topladı

Atakum Belediyesi 2020 yılında 65,8 bin ton çöp topladı

Başkan Demirtaş: “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz”

Başkan Demirtaş: “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.