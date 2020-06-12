YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra Belediyesinden ’sosyal mesafe bankları’

Bafra Belediyesinden ’sosyal mesafe bankları’

SAMSUN HABERLERİ  | 12.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi tarafından ilçenin park ve meydanlarına "sosyal mesafe bankları" konuldu.Bafra Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurlu ve güvenli bir yaz geçirmeleri için yoğun çaba harcıyor.

Bafra Belediyesi tarafından ilçenin park ve meydanlarına "sosyal mesafe bankları" konuldu.
Bafra Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurlu ve güvenli bir yaz geçirmeleri için yoğun çaba harcıyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelesinde ortaya koyduğu çalışmalarla dikkat toplayan Bafra Belediyesi, mücadelede normalleşme adımları kapsamında vatandaşların sosyal yaşantılarında huzurlu ve güvenli anlar yaşamaları için yeni hizmetler hayata geçirdi. Bafra Belediyesi vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak bir arada olabilecekleri, dinlenip sohbet edebilecekleri "sosyal mesafe bankları"nı, ortak paylaşım alanlarına yerleştirdi. Belediyenin kendi öz kaynakları ve ekibiyle atölyelerinde üreterek park ve meydanlarda kullanıma sunulan sosyal mesafe bankları Bafralıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Bafra Belediyesi ayrıca yaz aylarının gelmesiyle park ve mesire alanlarımızı halk sağlığı ve huzurunu bozan kene, bit, pire vb. vektör popülasyonlarından arındırmak için ilaçlamalarını sürdürüyor.
Bafra Belediyesi ilçede yol ve kaldırım temizliğine hız verdi. Sanayi sitesi ve Kredi Yurtlar güzergâhında başlattığı yol kenarı kaldırım temizliği çalışmalarını ilçe genelinde sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Samsun Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
02:53
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:40
Akşam
20:15
Yatsı
22:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Cem Eczanesi
Ilkadim
Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çarşamba’ya salça fabrikası

Çarşamba’ya salça fabrikası

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'daki cinayet -Atakum ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklaöldürdüğü iddia edilen kadın, 12 yıl 6 ay hapsemahkum oldu

Samsun'daki cinayet -Atakum ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklaöldürdüğü iddia edilen kadın, 12 yıl 6 ay hapsemahkum oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.