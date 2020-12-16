Bafra Belediyesi’nden ücretsiz akademi hazırlık kursları

Bafra Belediyesi özel yetenek sınavına girecek öğrencilere ücretsiz hazırlanma imkanı sunacak.

Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler nezaretinde, eski Kapalı Spor Salonu’nda hijyen kurallarına dikkat ederek bay-bayan kursiyerlere eğitim verilecek. Eğitime verdiği desteği pandemi sürecinde de sürdüren Bafra Belediyesi; Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için hazırlık parkuru oluşturulacak. Ücretsiz parkur hizmeti özellikle pandemi kısıtlamaları nedeniyle kendileri için oldukça büyük önem teşkil eden söz konusu sınavlara tam anlamıyla hazırlanacak alanlar bulmakta zorluk çeken adaylar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzman eğitmenleri tarafından kuvvet, dayanıklılık ve sürat egzersizlerine tabi tutulacak adaylar korona virüs önlemleri altında girişlerde HES kodu, ateş ölçümü mesafe kurallarına uygun şekilde sınavlara gireceği parkurların birebir özelliklerini taşıyan engellerde antrenmanlarını gerçekleştirecek.

Ücretsiz olarak hizmete sunulacak hazcılık parkuru hakkında düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Geleceğimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlık kursları oluşturuyoruz. Kendileri için büyük önen taşıyan bu sınavlara hazırlanan gençlerimize oldukça yardımcı olacağına inandığımız hazırlık kurslarımız ücretsiz olacak. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Ücretsiz eğitimlerin kayıtları 21 Aralık tarihinden itibaren eski Kapalı Spor Salonu Spor Müdürlüğü İrtibat Bürosu’nda yapılacak.

