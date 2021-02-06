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Bafra Belediyesi’nden yüzde 50 kira indirimi

06.02.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Bafra Belediye Meclisi tarafından alınan kararla pandemi sürecinde belediye mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan esnaflara yüzde 50 kira indirimi yapıldı.Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen Şubat ayı olağan meclis toplantısında, pandemi süreci nedeniyle gelir kaybı yaşayan belediye iş yeri kiracılarından, tahsil edilecek kira bedellerinde indirim yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı oy birliği ile kabul edildi.

Bafra Belediye Meclisi tarafından alınan kararla pandemi sürecinde belediye mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan esnaflara yüzde 50 kira indirimi yapıldı.
Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen Şubat ayı olağan meclis toplantısında, pandemi süreci nedeniyle gelir kaybı yaşayan belediye iş yeri kiracılarından, tahsil edilecek kira bedellerinde indirim yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda faaliyetlerine devam eden mülkiyeti ve tasarrufu Bafra Belediyesi’nde bulunan kiracı tüm esnaflara 6 süre ile yüzde 50 kira indirimi uygulanacak. Bafra Belediyesi pandemi döneminde tamamen kapalı olan kiracı esnaflardan ise kira almıyor.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, korona virüs kapsamında işleri aksayan esnafa destek olmak amacıyla kira indirimi yapıldığını belirterek, “Kovid-l9 salgını dolayısıyla oluşan zorlu süreçte işletme sahiplerinin mağduriyetlerinin de giderilmesi amacıyla, Belediyemiz mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan, kira bedeli tahsil edilmekte olan taşınmazlara ilişkin, kiralamalarından kaynaklanan bedellerine 6 ay süre ile yüzde 50 indirim yapılması hususu Belediye Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hükümetimizin yayınladığı genelge doğrultusunda belediyemizde kiracı olan iş yerimizden kapalı olduğu süre içerisinde kira almayacağız. Açık olan iş yerlerimizde ise yüzde 50 kira indirimi uygulayacağız” dedi.

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