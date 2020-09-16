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Bafra Belediyesine herkes HES ile giriyor

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri artıran Bafra Belediyesi, tüm vatandaş ve personele Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemini uyguluyor.Bafra Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında HES kodu sorgulama sistemine geçerek, belediye hizmet binalarına girecek tüm personel ve vatandaşlardan HES kodu istenmeye başlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri artıran Bafra Belediyesi, tüm vatandaş ve personele Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemini uyguluyor.
Bafra Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında HES kodu sorgulama sistemine geçerek, belediye hizmet binalarına girecek tüm personel ve vatandaşlardan HES kodu istenmeye başlandı. Samsun Valiliğinin, kamu binalarına girişte tüm vatandaşlardan HES kodu istenmesi yönündeki kararının ardından çalışmalara başlayan Bafra Belediyesi, tüm hizmet binalarında uygulamaya geçti. Vatandaşlar ve belediye çalışanları da artık HES kodu ile belediye hizmet binalarına giriş yapabilecek. HES Kodu olmayan vatandaşlara ise görevli personeller yardımcı oluyor. HES sorgulaması sonrası riskli durumda olduğu tespit edilen kişiler hakkında da gerekli işlemler yapılıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Virüs tehdidinin yeniden tırmandığı bu süreçte, alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın özveri ile uymaları gerekiyor. Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağılığı için lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım” dedi.

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