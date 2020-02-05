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Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 3 binden fazla insana istihdam sağlayacak

SAMSUN HABERLERİ  | 05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin üç binden fazla insana istihdam sağlayacak bir proje olduğunu belirtti.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Milletvekili Av.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin üç binden fazla insana istihdam sağlayacak bir proje olduğunu belirtti.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.
Kılıç Pakdemirli ile ilçede Haziran 2018’den itibaren üzerinde çalışılan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi hakkında kamu yararı görüşünün alınması ile ilgili görüşme yaptı. Kılıç projenin ilçeye nefes aldıracağının, esnafa daha modern çalışma alanı sağlayacağının ve Bafra Belediyesine de ciddi manada gelir kazandıracak olmasının yanında üç binden fazla insana istihdam sağlayacak bir proje olduğunun altını çizdi.
Kılıç daha sonra ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanı İbrahim Müftüoğlu ve Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Naci Baykan ve Daire Başkanı Dr. Turgay Albayrak’ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.
900 dönüm üzerinde yapılacak projenin son aşamasına geldiklerini belirten Kılıç, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığında üst düzey bürokratlarımızla görüştük, bundan sonraki hedefler ile ilgili verimli görüşmeler yaptık. Tarım Bakanlığımızın kamu yararı görüşünü alabilmek için Milletvekilimiz Orhan Kırcalı aracılığıyla Tarım Bakanımız Dr. Pakdemirli ile de görüştük. Toprak Reformu Genel Müdürlüğüne dosyamızı verdi. Neticesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Projenin finansman sıkıntısı olmadığını belirten Kılıç, "Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projemiz, kendini büyütmek, geliştirmek ve yatırım yapmak isteyen insanlar için yapılacak önemli bir proje. Alt yapı, üst yapı maliyetlerini bitirdikten sonra çalışmalar başlanacak ve bu projenin belediyemize hiçbir şekilde külfeti olmayacak" sözlerini kullandı.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti Samsun Milletvekilleri Dr. Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Av. Orhan Kırcalı ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş’i ziyaret eden Başkan Kılıç, Kızılırmak yatağı ve üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili de DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ile birlikte istişare yaptı. Ardından Bafra’da 32 dönümlük bir alan üzerinde 6 yılda kendisini amorti edebilecek, yılda 2 milyon liralık tasarruf sağlaması hedeflenen Güneş Tarlası Projesi’nin hayata geçirilmesi yönünde İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ile bir araya geldi.
Yoğun Ankara temasları hakkında açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizde halihazırda devam eden çalışmalarımız, farklı alanlarda Bafra’mızın hizmetine sunmayı hedeflediğimiz projelerimiz ile ilgili oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ankara temaslarımız esnasındaki birçok görüşmemizde yanımızda bulunan Milletvekilimiz Sayın Av. Orhan Kırcalı başta olmak üzere, desteğini esirgemeyen bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Tüm mesaimiz Bafra için” ifadelerine yer verdi.

Kadın Emek Pazarı ziyareti
Kılıç, Ankara temaslarından sonra ilçede bulunan ve üretime katkı sağlaması ile takdir toplayan Kadın Emek Pazarını ziyaret etti. Kurulan stantları dolaşarak, katılımcıların ürettiği ürünleri inceledi. Beklenti ve sorunları dinledi. Başkan Kılıç, “Baframız için Kadın Emek Pazarımız büyük bir şans. Bizler gerekli desteği kendilerine göstermek noktasında gayret içerisinde olacağız. Çalışma alanlarını daha fazla verimli haline getirmek amacıyla çalışmalarımız var. Bu gün de pazarımızı ziyaret ederek, pazar başkanımız Dilek Sönmez ve esnaflarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk, şikâyet ve beklentilerini dinledik. İnşallah önümüzdeki günlerde, belediyemizle birlikte el ele vererek, ‘Kadın Emek Pazarı’mızın daha aktif, üreten kadınlarımızın daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlayacak projeler geliştireceğiz” diye konuştu.

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