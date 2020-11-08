YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra Otogarı modernize ediliyor

Bafra Otogarı modernize ediliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 08.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

Bakım ve onarım çalışmaları devam eden ve tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacak Bafra Otogarı’nda yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bakım ve onarım çalışmaları devam eden ve tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacak Bafra Otogarı’nda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kalite standartlarına uygun modern çalışmalara imza atıyoruz” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Bafra Otogarı’nda bakım ve onarım çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından T1 Yetki Belgesi alınacak Bafra Otogarı standartlara uygun bir şekilde hizmet verecek.
Şehir genelinde yapılan tüm çalışmaları prosedürlere ve kalite standartlarına uygun bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Başkan Demir, “Bafra’ya yeni otogar yapılana kadar mevcut otogarın standartlarını yükselteceklerini ifade etti. Başkan Demir, “Bafra için devam eden bir otogar projemiz var. Otogarı tamamen modernize edecek bir çalışma başlatıldı. Tam kapasite faaliyete geçmesi için bakım ve onarım çalışmalarının yanında terminal işletmeciliği için gereken T1 Yetki Belgesi almak için gereken şartları da yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Devam eden çalışmalar kapsamında otogar binasının genel tadilatı, kamera ve güvenlik sistemlerinin yenilenmesi, plaka tanıma sistemlerinin kurulması, bariyer kurulumu, çevre duvarlarının yapımı ve peyzaj uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte en kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

Samsun Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:08
Öğle
12:23
İkindi
15:04
Akşam
17:29
Yatsı
18:52

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Canalp Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Parçalanan Araçtaki 5 Kişi Yara Almadan Kurtuldu
Parçalanan Araçtaki 5 Kişi Yara Almadan Kurtuldu
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'da Minibüs Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı
Samsun'da Minibüs Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.