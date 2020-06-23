YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra Ovası’nda buğday hasadı başladı

Bafra Ovası’nda buğday hasadı başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası’nda 178 bin dekar alanda ekimi yapılan buğday hasadı başladı.

Türkiye’nin önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası’nda 178 bin dekar alanda ekimi yapılan buğday hasadı başladı. Buğday hasadının yanı sıra 5 bin dekar alanda da arpa ekimi gerçekleştirildi.
Ovada yüzde 80’i biçerdöverle hasat edilen buğdayda yanlış biçimi engellemek ve dane kaybını en aza indirmek için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlardan oluşan ekipler arazide biçerdöverleri kontrol ediyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Asar bölgesinde buğday hasadının startını veren ilçe Kaymakamın Cevdet Ertürkmen, “Bugün Anadolu’nun en temel ürünü, temel gıdamız buğday ilk hasadı için buradayız. Buğday demek bereket demek. Buğday demek zenginlik demek. Bu vesileyle salgının olduğu dönemlerde gıda tedarikinin önemi bir kes daha ortaya çıktı. Bizde Bafra olarak üretiyoruz. Çiftçimiz zenginleşiyor, berekete kavuşuyor" dedi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra zaten verimli topraklarıyla bilinen bir yer. İnşallah çiftçilerimizin umduğu, beklediği bir şekilde hasat elde ederiz. Onların da yüzleri güler diye düşünüyorum" diye konuştu.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Geçtiğimiz yıl içerisinde baktığımızda Samsun ilimizde yüzde 0.85 bir dane kaybı olmuş. Kabul edilebilir dane kayıpları yüzde 2 civarında ama yüzde 0.85 kayıpla da çiftçimizin cebinden kaybolan miktar yaklaşık 4,5 TL gibi bir rakama tekabül etmekte. Dolayısıyla hasatta dane kaybını sıfıra indirebilirsek bu 4.5 milyonda çiftçimizin cebinde kalacak. Hasatta özellikle 1 milyon 50 bin dekar bir alanda buğday ekimimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 80-85’ i biçerdöverle hasat edilmekte. Dolayısıyla bu hasatta en büyük görev biçerdöver operatörlerine düşmekte. Hasatta özellikle hasada gelmemiş veya yetişmemiş ürünleri erken hasat etmekten kaçınmamız gerekiyor. Hasattan sonra da en önemli konulardan bir tanesi anız yangınları. Biliyorsunuz mikro organizmaları, canlıların yararlı bakterilerin ölmesine sebep oluyor. Erozyonun önü açılıyor. Dolayısıyla da anız yakılmasına da karşıyız" şeklinde konuştu.
Buğday hasadına İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve çiftçiler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Samsun Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
02:53
Sabah
04:55
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Öncü Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehirden kimsesizlere ‘Barınma Evi’

Büyükşehirden kimsesizlere ‘Barınma Evi’

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Samsun'daki cinayet -Atakum ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklaöldürdüğü iddia edilen kadın, 12 yıl 6 ay hapsemahkum oldu

Samsun'daki cinayet -Atakum ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklaöldürdüğü iddia edilen kadın, 12 yıl 6 ay hapsemahkum oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.