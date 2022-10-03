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Bafra Ovası'nda çeltik hasadı şenliği düzenlendi

03.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bafra Ovası'nda çeltik hasadı şenliği düzenlendi

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra'da çeltik hasadı şenliği gerçekleştirildi.

Türkiye'de, Edirne'nin İpsala ilçesinin ardından 130 bin dekar ile en çok çeltik üretiminin yapıldığı Bafra Ovası'nda hasat başladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Karaburç Mahallesi'ndeki hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, Samsun'un önemli tarım alanlarına sahip olduğunu söyledi.

Bafra Ovası'nın yılda 3 farklı ürün alabilen verimli topraklara sahip olduğunu belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Bafra ve Çarşamba ovalarımız ülkemizin önemli ovalarından. Ama biz de üretim planlaması yapmalıyız. Yani kaç kişi karpuz, kaç kişi mısır ekecek. Bunun için Bafra Kaymakamlığımız ile bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı Tarım Bakanlığımız ile geliştiriyoruz. Bafra’da yaptığımız bu projeyi Türkiye geneline yayabiliriz. Arzın fazla olması fiyatlarda düşüşe neden olacaktır. Karpuzda olduğunu gibi."

Markalaşmanın önemli olduğunu ve Bafra pirincinin kendi adıyla raflarda yer alması gerektiğini dile getiren Dağlı, "Markalaşmayı sağlamamız lazım. Özellikle pirinçte markalaşma bizim için önemli. Bafra pirincine başka isimler verilmemeli. Bafra’da üretilen pirincimiz Bafra pirinci markası olarak raflarda satılmalı." dedi.

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam ise Türkiye'de üretilen çeltiğin yüzde 16'sının Samsun'da yetiştiğini, Bafra Ovası'ndaki çeltik üretiminin ise Türkiye'de ikinci sırada olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından pilav yeme yarışması düzenledi.

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