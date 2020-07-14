Bafra Ovası’nda erkan karpuz kesimine geçit yok

Samsun Bafra Kaymakamlığı tarafından alınan önlemler kapsamında Bafra Ovası’nda erken karpuz kesimine geçit yok. Kaymakamlık tarafından kurulan komisyon tarafından tarlada yapılan incelemeler sonucunda karpuz hasadına müsaade ediliyor.

Bafra ekonomisinin etkin kaynaklarından biri olan karpuz üretiminde, marka değerini artıracak, pazar ağını genişletecek etkin önlemler alındı. İlçedeki karpuz üretimi ve özellikle pazar ağında ciddi zararlar veren ve Bafra karpuzunun prestij kaybına neden olan erken hasadın önüne geçmek amacıyla Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyon sayesinde önceki yıllarda kozak karpuz kesimleri nedeniyle Bafra karpuzunun kaybolan imajı yeniden yakalandı. Geçen sene tarlada kalan karpuza bu yıl talepler arttı.

Sıra kesim değil seçmece kesim

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Serhat Yıldırım, “Erken kesimin önüne geçmek, imajı her zaman ayakta tutmak, Bafra karpuzunu hak ettiği değerde bulunması için elimizden geleni yapıyoruz, sahadayız. Erken kesimlerin en büyük handikabı Bafra karpuzunun imajı zedeleniyor. Gittiği noktadan geri dönüyor. Geri döndüğünde dışarıdaki halciler Bafra’dan karpuz almak istemiyorlar. Biz bu imajı yerinde tutabilmek adına sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda teknik elamanlarımızın sahada ki gözlemleri doğrultusunda sürekli kontrol yapıyoruz. Vatandaşlarımız da artık bilinçli. Bize başvuruyorlar kesimle ilgili talepte bulunuyorlar. Biz de geliyoruz arazide incelemelerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızı tavsiyemiz sıra kesim değil seçmece kesim yapılması.