Çıplak bahis reklamı tepki çekti, 200 binden fazla takipçi kaybetti

29 yaşındaki Euphoria yıldızı Sydney Sweeney, bahis platformu Novig için hazırladığı tanıtım kampanyasında çıplak poz vererek vücudunu spor ekipmanlarıyla kapattı. Reklamın yayınlanmasının ardından özellikle kadın sporcular ve olimpiyat madalyalı isimlerden sert eleştiriler geldi.

Geçtiğimiz çarşamba günü reklamı Instagram hesabında paylaşan Sweeney'nin gönderisi kısa sürede 1,1 milyon beğeni aldı. Ancak reklamın yayınlanmasını takip eden günlerde oyuncunun takipçi sayısı düşüşe geçti.

Sosyal medya analiz şirketi Social Blade verilerine göre, reklam yayınlandıktan sonraki ilk günlerde Sweeney'nin hesabı önce yaklaşık 50 bin yeni takipçi kazandı. Ancak pazar günü itibarıyla 136 bin 848 kişi oyuncuyu takip etmeyi bıraktı.

Pazartesi günü ise yaklaşık 68 bin kişi daha hesabı takipten çıktı. Böylece Sydney Sweeney toplamda 200 binden fazla takipçi kaybetmiş oldu.



KADIN SPORCULARDAN TEPKİ

Reklam, kadın spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sydney Sweeney ise reklamın yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada kampanyanın amacının sporu eğlenceli bir fikirle öne çıkarmak olduğunu söyledi.