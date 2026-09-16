MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çıplak bahis reklamı tepki çekti, 200 binden fazla takipçi kaybetti

Sydney Sweeney, kadın sporunu cinselleştirdiği gerekçesiyle eleştirilen çıplak bahis reklamının ardından Instagram'da 200 binden fazla takipçi kaybetti. Ünlü oyuncunun Novig için çektiği reklam filmi sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Çıplak bahis reklamı tepki çekti, 200 binden fazla takipçi kaybetti

29 yaşındaki Euphoria yıldızı Sydney Sweeney, bahis platformu Novig için hazırladığı tanıtım kampanyasında çıplak poz vererek vücudunu spor ekipmanlarıyla kapattı. Reklamın yayınlanmasının ardından özellikle kadın sporcular ve olimpiyat madalyalı isimlerden sert eleştiriler geldi.

Geçtiğimiz çarşamba günü reklamı Instagram hesabında paylaşan Sweeney'nin gönderisi kısa sürede 1,1 milyon beğeni aldı. Ancak reklamın yayınlanmasını takip eden günlerde oyuncunun takipçi sayısı düşüşe geçti.

Çıplak bahis reklamı tepki çekti, 200 binden fazla takipçi kaybetti 1

Sosyal medya analiz şirketi Social Blade verilerine göre, reklam yayınlandıktan sonraki ilk günlerde Sweeney'nin hesabı önce yaklaşık 50 bin yeni takipçi kazandı. Ancak pazar günü itibarıyla 136 bin 848 kişi oyuncuyu takip etmeyi bıraktı.

Çıplak bahis reklamı tepki çekti, 200 binden fazla takipçi kaybetti 2

Pazartesi günü ise yaklaşık 68 bin kişi daha hesabı takipten çıktı. Böylece Sydney Sweeney toplamda 200 binden fazla takipçi kaybetmiş oldu.
Çıplak bahis reklamı tepki çekti, 200 binden fazla takipçi kaybetti 3

KADIN SPORCULARDAN TEPKİ

Reklam, kadın spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sydney Sweeney ise reklamın yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada kampanyanın amacının sporu eğlenceli bir fikirle öne çıkarmak olduğunu söyledi.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcının durumu kritik! Eski eş öfke kustu: "Allah belanı versin!"Ünlü şarkıcının durumu kritik! Eski eş öfke kustu: "Allah belanı versin!"
Yeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Şaşırtan kararYeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Şaşırtan karar

Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.