YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra Ovası'nda karpuz ekimi başladı

Bafra Ovası'nda karpuz ekimi başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bu yıl yaklaşık 12 bin dekar alanda karpuz yetiştirilecek Bafra Ovası'nda çiftçiler ilk fideleri toprakla buluşturuyor

Türkiye'nin en büyük ovalarından Bafra Ovası'nda karpuz ekimine başlandı.

Örtü altı yetiştiriciliğinin de yapıldığı ovada çiftçiler ekim öncesi toprağı sürerek hazır hale getirdi.

Toprakla buluşturulan karpuz fideleri örtü altına alınmaya başlandı. Nisan ayı itibarıyla ekimi yapılan karpuz, temmuz ayı ortasında hasat edilecek.

Çiftçi Erhan Akbulut, AA muhabirine, karpuzu erken hasat etmek için örtü altı yetiştiriciliği yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ovada 10 ila 12 bin dekar alanda karpuz ekimi yapılacağını belirten Akbulut, "Bafra Ovası Türkiye'nin sebze ve meyve ihracatında başı çekiyor. Türkiye'nin her yerine buradan sevkiyatlar yapılıyor. Bu yıl starbus cinsi karpuz ekimi yaptık. Bu karpuzu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özelliği ise ağırlıklarının 10 ila 15 kilo olmasıdır." dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de "Bu yıl sebze meyve olarak Bafra altın yılını yaşıyor. Örtü altı karpuz ekimleri ise nisan ayından mayıs ayına kadar sürerek Türkiye'nin önemli noktalarına sevkiyat yapılıyor. Karpuzda geçen yıl Türkiye'nin büyük ölçüde açığını kapatarak birinci sıraya gelmiştik." diye konuştu.

- "Bilirkişi karpuza onay verecek"

Bafra Ovası'nda bu yıl karpuz hasadında "bilirkişi"nin raporu ile hasat yapılacağını anlatan Tosuner, "Bilirkişi karpuza onay verecek. Kelek olan ya da tam olmamış karpuz tarlalarının hasadına izin verilmeyecek. Umarım bu yıl karpuz hasadı bereketli geçer." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Anahtar Kelimeler:
Bafra Bafra ovası Ekim Karpuz Samsun

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Niğde Gençlik Merkezleri günlük 2 bin 500 adet siperlik maske üretiyor

Niğde Gençlik Merkezleri günlük 2 bin 500 adet siperlik maske üretiyor

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Samsun Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:39
İkindi
16:24
Akşam
19:27
Yatsı
20:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Hayati Akyol konuştu, öğretmenler alkışladı

Hayati Akyol konuştu, öğretmenler alkışladı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.