Bafra Ovası'nda karpuz ekimi başladı

Türkiye'nin en büyük ovalarından Bafra Ovası'nda karpuz ekimine başlandı.

Örtü altı yetiştiriciliğinin de yapıldığı ovada çiftçiler ekim öncesi toprağı sürerek hazır hale getirdi.

Toprakla buluşturulan karpuz fideleri örtü altına alınmaya başlandı. Nisan ayı itibarıyla ekimi yapılan karpuz, temmuz ayı ortasında hasat edilecek.

Çiftçi Erhan Akbulut, AA muhabirine, karpuzu erken hasat etmek için örtü altı yetiştiriciliği yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ovada 10 ila 12 bin dekar alanda karpuz ekimi yapılacağını belirten Akbulut, "Bafra Ovası Türkiye'nin sebze ve meyve ihracatında başı çekiyor. Türkiye'nin her yerine buradan sevkiyatlar yapılıyor. Bu yıl starbus cinsi karpuz ekimi yaptık. Bu karpuzu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özelliği ise ağırlıklarının 10 ila 15 kilo olmasıdır." dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de "Bu yıl sebze meyve olarak Bafra altın yılını yaşıyor. Örtü altı karpuz ekimleri ise nisan ayından mayıs ayına kadar sürerek Türkiye'nin önemli noktalarına sevkiyat yapılıyor. Karpuzda geçen yıl Türkiye'nin büyük ölçüde açığını kapatarak birinci sıraya gelmiştik." diye konuştu.

- "Bilirkişi karpuza onay verecek"

Bafra Ovası'nda bu yıl karpuz hasadında "bilirkişi"nin raporu ile hasat yapılacağını anlatan Tosuner, "Bilirkişi karpuza onay verecek. Kelek olan ya da tam olmamış karpuz tarlalarının hasadına izin verilmeyecek. Umarım bu yıl karpuz hasadı bereketli geçer." ifadelerini kullandı.

