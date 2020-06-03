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Bafra Ovası’nda tütün fidesi dikimi başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 03.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra Ovası’nda tütün fidesi dikimi başladı.

Samsun’un Bafra Ovası’nda tütün fidesi dikimi başladı. Tüccarın eline kalan tütün üreticisi devletten destek istiyor.
Geçen yıl 3 bin hane tütün dikerken, bu yıl ise 2 bin 200 hane tütün dikimi gerçekleştiriyor. Her geçen yıl tütün üreticisinde azalma yaşanan Bafra’da, kırsal kesimlerdeki üreticilerin büyük şehirlere göç ettiği belirtildi.
Çocukluğundan beri tütün işi yaptığını söyleyen Ortadurak Mahallesi’nden Mehmet Cin, “Ortadurak Mahallesi’nde bin 500 hanenin tek geçim kaynağı tütün. Tütünden başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz geçen sene özel sektörlerle 25 liradan sözleşme yaptık. Ancak fiyatı 1 lira aşağı çektiler. Tabii, vatandaşımız tütünün kalitesine göre fiyatlardan memnun kalmadı. 17-18 liraya tütün düştü. Biz bunu yıllardır dile getiriyoruz. Devlet büyüklerinden bizi sadece özel sektöre bırakmamalarını istiyoruz. Tütüne de destek verilsin. Yoksa kırsal kesimlerden halk büyük şehirlere göç ediyor" dedi.

Tüccar fiyat kırdı
İlyaslı Mahallesi’nden Mehmet Çel, ”Tütün bizim geçim kaynağımız. Girdilerimiz yüksek olduğundan dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Tüccarla yaptığımız sözleşmeler onların elinde kaldığı için, 25 liraya yaptığımız anlaşma da 24 liraya, 23 liraya hatta daha düşük verenlerde oldu. Tütünden başka tutunacak dalımız yok. Devletten destek bekliyoruz" diye konuştu.
İlyaslı Mahallesi Muhtarı Niyazi Ocak, "Tütün üretimi iyi ama devletimiz bundan elini çekti, destekleme yok. Üreticiyle tüccarı karşı karşıya bıraktı, çok sıkıntı yaşıyoruz. Girdiler çok fazla tarım bakanımızdan buna bir çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Tütün üreticilerini ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, "Şu an dikimler yapılıyor. Tüccarlarla da hiçbir sözleşme yapılmadı. Üretici çok mağdur. Mazot, gübre ve ilaçların çiftçiye yüzde 50 destek verilmesi lazım. Tütün yapan üreticilerin yüzde 50 desteklenmesi lazım. Şehirde kasabada yaşayan halkımızın mağdur olmaması için biz üretmeye mahkumuz. Ama devletimizin bize sahip çıkması lazım. Çocuk beşik de ağlıyor annesi de makineye fide veriyor. Bu zahmetlerle üretilen emeği çok olan tütünün bugün 35-40 lira olması lazım" ifadelerini kullandı.

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