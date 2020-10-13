Bafra pidesi nasıl yapılır? MasterChef Bafra pidesi tarifi nedir? Bafra pidesi malzemeleri neler?

Bafra pidesi MasterChef izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. MasterChef'in 13 Ekim tarihli oyununda konsept pideler oldu. Yarışmacıların en başarılı şekilde yapmaya çalıştığı pideyi gören televizyon izleyicileri tarafından MasterChef Bafra pidesi oldukça merak edildi. Samsun’un eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan ve hem kapalı hem de ince uzun bir yapısı olan bu pide, damaklarda benzersiz tatlar bırakan pidelerden bir tanesi olarak geçiyor. Her ne kadar Samsun yöresinin yemekleri arasında gösterilse de çok sayıda ilde yapılıyor ve beğeniyle tüketiliyor. İşte Bafra pidesi tarifi ile ilgili detaylar ve tüm merak edilenler..

BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

3 su bardağı kadar un (yaklaşık 300 gram)

1 su bardağı kadar su (yaklaşık 200 mililitre)

1 silme çay kaşığı kadar instant maya (yaklaşık 4 gram)

1 silme çay kaşığı kadar tuz (yaklaşık 5 gram)

İç harcı için:

300 gram kadar az yağlı dana kıyma

1 tane kuru soğan

1 çay kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar karabiber

Üzeri için:

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Bafra pidesi yapımı için ilk olarak hamuru hazırlamakla işe başlanıyor. Bir kabın içerisinde un, su ve maya bir araya getirilip iyice karıştırılıyor. Sonrasında ya kabın içerisinde ya da tezgah üstünde hamur 5 dakika boyunca yoğruluyor. Ardından tuz ilave edilip hamur yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğrulmaya devam ediyor. Devamında hafifçe unlanıp hamur bir kabın içerisine alınıyor. Üzeri de unlanarak üstü örtülüp mayalanmak üzere 1 ile 1.5 saat arası dinlenmeye bırakılıyor.