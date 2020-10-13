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Bafra pidesi nasıl yapılır? MasterChef Bafra pidesi tarifi nedir? Bafra pidesi malzemeleri neler?

13.10.2020 20:41 | Son Güncelleme:
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Bafra pidesi nasıl yapılır? MasterChef Bafra pidesi tarifi nedir? Bafra pidesi malzemeleri neler?

Bafra pidesi MasterChef yarışmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Yarışmacıların en iyi Bafra pidesini yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yarışmayla beraber MasterChef Bafra pidesi tarifi de araştırılmaya başlandı. Peki, Samsun’un en özel lezzetlerinden bir tanesi olan ve Türk mutfağında da kendine özel bir yer edinmiş olan Bafra pidesi nasıl yapılır? Bafra pidesi malzemeleri neler? İşte tüm detaylar…

Bafra pidesi MasterChef izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. MasterChef'in 13 Ekim tarihli oyununda konsept pideler oldu. Yarışmacıların en başarılı şekilde yapmaya çalıştığı pideyi gören televizyon izleyicileri tarafından MasterChef Bafra pidesi oldukça merak edildi. Samsun’un eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan ve hem kapalı hem de ince uzun bir yapısı olan bu pide, damaklarda benzersiz tatlar bırakan pidelerden bir tanesi olarak geçiyor. Her ne kadar Samsun yöresinin yemekleri arasında gösterilse de çok sayıda ilde yapılıyor ve beğeniyle tüketiliyor. İşte Bafra pidesi tarifi ile ilgili detaylar ve tüm merak edilenler..

BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

Bafra pidesi yapımı için ilk olarak hamuru hazırlamakla işe başlanıyor. Bir kabın içerisinde un, su ve maya bir araya getirilip iyice karıştırılıyor. Sonrasında ya kabın içerisinde ya da tezgah üstünde hamur 5 dakika boyunca yoğruluyor. Ardından tuz ilave edilip hamur yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğrulmaya devam ediyor. Devamında hafifçe unlanıp hamur bir kabın içerisine alınıyor. Üzeri de unlanarak üstü örtülüp mayalanmak üzere 1 ile 1.5 saat arası dinlenmeye bırakılıyor.

Hamur mayalanmak üzere dinlenirken bir yandan tavanın içerisinde kıyma, tuz ilave edilerek kavruluyor. Kıyma suyunu çektikten sonra kahverengi bir hal alana dek kavruluyor ve ardından ocaktan alınıyor. Sonrasında kavrulmuş olan kıymanın içerisine küp küp doğranmış kuru soğan ile karabiber ekleniyor. Bu şekilde iç harç soğumaya bırakılıyor. Bu sırada mayalanmış olan hamur unlanmış tezgahın üstüne alınıyor. Bastırılarak havası çıkarıldıktan sonra dört parçaya bölünüyor. Dıştan içe doğru katlama yöntemiyle yuvarlanıyor ve üstü de unlandıktan sonra yeniden üzeri örtülüp 45 dakika boyunca parçalar tezgahta bekletiliyor.

Yeteri kadar dinlenmiş olan hamurlar, bir merdane ile uzun şekilde açılıyor. Açılan hamurun tam ortasına, kenarda boşluk olacak biçimde ortalama 4 çorba kaşığı kadar kıymalı harç ekleniyor. Sonrasında hamurun kenarları da yukarıda birleştirilerek sıkıca kapatılıyor. Bu aşamada istenirse kenarlardan çekilerek pidenin boyu uzatılabiliyor. O esnada fırın da 230 derecede fanlı şekilde ısıtılıyor. Hazırlanan pideler yağlı kağıt serili tepsilerin içine yerleştiriliyor ve fırında 12 dakika boyunca pişiriliyor. Pideler kızardıktan sonra fırından çıkarılıp üstlerine tereyağı sürülüyor. Biraz daha lezzetli hale getirmek amacıyla pidenin üstleri bıçakla kesilerek küçük tereyağı parçaları bırakılabiliyor. Bu şekilde Bafra pidesi hazır oluyor.

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