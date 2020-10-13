Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? MasterChef Trabzon yağlı pide tarifi nedir? Trabzon yağlı pide malzemeleri neler?

MasterChef Trabzon yağlı pide ile gündeme geldi. Programda yarışmacılar en başarılı şekilde Trabzon yağlı pide yapmak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Televizyon izleyicileri tarafından ise bu özel yemek ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Karadeniz yöresinin en eşsiz lezzetlerinden olan bu pide oldukça merak edildi. İşte Trabzon yağlı pide tarifi ve merak edilen tüm detaylar...

TRABZON YAĞLI PİDE MALZEMELERİ

Hamur için:

4 su bardağı kadar un

1 paket kuru maya

Aldığı kadar ılık su

Tuz

İç harç için:

150 gram tereyağ

çeşit için 150 gram kolot peyniri ve tel peyniri

çeşit için 150 gram kaşar rendesi ve beyaz peynir

2 tane yumurta

Yarım su bardağı kadar su

TRABZON YAĞLI PİDE NASIL YAPILIR?

Trabzon yağlı pide yapımında ilk olarak tüm hamur malzemeleri bir kabın içerisine konuluyor ve ele yapışan kıvama gelene dek elde hamur yoğruluyor. Sonrasında hamurun üstü kapatılıyor ve yarım saat boyunca mayalanmak üzere bir kenara bırakılıyor. Mayalama işleminin ardından hamur iki eşit parçaya bölünüyor ve el ile açılıyor. İç harç konulduğu zaman karışımın dışarı akmaması adına hamurun kenarları içeriye doğru katlanıyor. Sonrasında hamurun pişirileceği yuvarlak tepsi unlanıyor ve açılan pide hamuru içerisine yerleştiriliyor.

Tarifin devamında iç harcını hazırlama işlemine geçiliyor. Bu için peynirler karıştırılıyor ve peynirlere biraz su ekleniyor ve karışım pide hamurunun içerisine eşit biçimde yayılıyor. Peynirlerin üzerine ise tereyağı parçalanarak konuluyor. Yumurta sarıları ise pidenin kenarlarına sürülüyor. Hazır olan pideler 220 derecelik fırının içerisinde 8 ile 10 dakika arasında pişiriliyor. Pideler fırından çıkmadan yaklaşık 30 saniye öncesinde ise her bir pidenin üstüne birer adet yumurta kırılıyor. Bu şekilde Trabzon yağlı pide hazırlanmış oluyor.

