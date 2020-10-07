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Bafra zabıtasından fiyat denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim gerçekleştirdi.Kovid-19 denetimlerimi düzenli olarak sürdüren zabıta ekipleri fiyat denetimlerine de devam ediyor.

Bafra zabıtasından fiyat denetimi

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim gerçekleştirdi.
Kovid-19 denetimlerimi düzenli olarak sürdüren zabıta ekipleri fiyat denetimlerine de devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını araştırdı. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edildi.

"Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz sürüyor”
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halkımızın sağlığı söz konusu olduğunda müsamaha göstermeyiz. Ekiplerimiz korona salgınına karşı düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. Bunun yanında pandemi sürecinde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarına karşı da denetimlerimiz sürüyor” dedi.

Meclis toplantısı
Öte yandan, Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan belediye meclis toplantısında iki gündem maddesi görüşüldü.

Bafra zabıtasından fiyat denetimi

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