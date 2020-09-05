YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da 127 kişiye 129 bin 210 lira caza kesildi

Bafra’da 127 kişiye 129 bin 210 lira caza kesildi

SAMSUN HABERLERİ  | 05.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde pandemi kurallarına uymayan 127 şahsa 129 bin 210 lira para cezası yazıldı.Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Bundan sonraki süreçte özellikle düğünlerde kurallara uymayan kişilere yönelik olarak çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz.

Bafra’da 127 kişiye 129 bin 210 lira caza kesildi

Samsun’un Bafra ilçesinde pandemi kurallarına uymayan 127 şahsa 129 bin 210 lira para cezası yazıldı.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Bundan sonraki süreçte özellikle düğünlerde kurallara uymayan kişilere yönelik olarak çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Vatandaşlarımızın maske mesafe ve temizlik kurallarına uyma noktasında daha dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.
29 Haziran-4 Eylül tarihleri arasında maske takmayan 85 şahsa 76 bin 500 TL, ev karantinasını ihlal eden 12 şahsa 19 bin 32 TL, kahvehanede oyun oynatmaktan 3 iş yeri işletmecisine 9 bin 540 TL, kahvehanede oyun oynamaktan 27 şahısa 24 bin 138 lira olmak üzere toplamda 127 şahsa 129 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı

Samsun Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:58
Öğle
12:38
İkindi
16:16
Akşam
19:09
Yatsı
20:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.