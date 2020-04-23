YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da 23 Nisan coşkusu bir başka oldu

Bafra’da 23 Nisan coşkusu bir başka oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 23.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde, TBMM’nin 100.

Samsun’un Bafra ilçesinde, TBMM’nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sıra dışı bir organizasyonla kutlandı.
Bafra Belediyesi, 23 Nisan kutlamalarının 100. yıla yakışır coşkuyla gerçekleşmesi ve korona virüs nedeniyle evlerinde olması gereken çocukların bu coşkudan mahrum kalmaması için dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Sokağa çıkma yasağından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan çocuklara Bafra Belediyesi oluşturduğu "Çocuk Şenliği Otobüsü" ile tüm şehri dolaşarak, 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Çocuk Şenliği Otobüsü’nde bulunan Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve siyasi parti ilçe başkanları, ellerinde bayraklarla balkonları dolduran çocuklar ve ailelerinin bayramlarını kutladı. Kutlama şehir turuyla son buldu.
Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, “Korona virüs nedeniyle çocuklarımız meydanlarda olamadılar. Bizler de belediye olarak çocuklarımıza çok güzel bir etkinlik hazırladık. Siyasi parti ilçe başkanlarımızla birlikte çocuklarımızı balkonlara davet ettik, onlara el salladık. Bu milli birliğimiz ve beraberliğimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu milli bayramı hep beraber coşkuyla kutladık. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz korona virüsten en az zayiatla kurtulur" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral buldu

Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral buldu

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Samsun Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:30
Yatsı
20:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Benek Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Faruk Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.