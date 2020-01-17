Bafra’da 24 bin öğrenci karnelerini aldı

Samsun’un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim gören 25 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Bafra Fatih Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, ”Çok çalıştınız, didindiniz, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Yorucu bir dönemi geride bıraktınız. Büyük bir heyecanla beklediğiniz karnelerinizi bugün alıyorsunuz. 21. yüzyıl becerilerine sahip, eleştirel, düşünebilen, evrensel gelişmelere açık, bilimsel düşüncelerden ayrılmayan bireyler olarak topluma kazandırabiliyorsak sorumluluğumuzu tam olarak yerine getiriyoruz demektir" dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Biz bu ön sıralarda oturuyoruz ama bizlerde arka sıralarda oturup önlerdeki büyüklerimize gıpta ile bakardık. İnşallah sizler de yarın bizlerin yerlerine oturacaksınız. Belki kaymakam, belki belediye başkanı, emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürü gibi çok güzel görevler sizleri bekliyor. Çalıştıktan sonra bunların hepsi olur. Bundan endişe etmeyin" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, ”Sevgili öğrenciler bugün karne günü heyecanı bir gün.Sevgili müdürüm okulumuzu emanet ettik, öğrencilerimizi emanet ettik. Her şeyden önemlisi geleceğimizin mimarisi öğretmenlerimize emanet ettik. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. değerli veliler saç ayağının eğitimde bir tanesi de sizlersiniz. Çocuklarımızı tanıyalım. Çocuklarımızın imkan ve kabiliyetlerinin ölçüsünde onlara davranalım. Her insan farklı fıtratta yaratılmıştır. Bazılarımızın ayküsü yüksektir, bazılarımızın sosyal zekası yüksektir. Biz bu okulda akademik başarılarla ölçmüyoruz sadece. Değerler eğitimi de veriyoruz. Ahlaklı birer Türk vatandaşı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bu algı ile çocuklarınızı iyi tanıyın. Çocuklarınızın zeka düzenleri, algılamalarını muhakkak takip edin. Bunları da öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle paylaşmanız gerekir. Böylece saç ayağı birleştiği zaman güzel eserler ortaya koyulur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.

