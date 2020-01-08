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  4. Bafra’da 24 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Bafra’da 24 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 08.01.2020 20:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen işçilerden 24’ü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen işçilerden 24’ü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kaymakam Cevdet Türkmen işçileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Olay, Bahçeler Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın yemekhanesinde öğlen yemek yiyen 3’ü erkek 24 kişi, yemekten yaklaşık 6 saat sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetleriyle Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede olan işçilerin bir kısmının tedavileri devam ederken, 4 işçi taburcu edildi. Yapılan incelemelerde fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri işçilerin yediği yemekten numune aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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