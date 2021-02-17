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Bafra’da akademi kursları

17.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Bafra Belediyesi’nin özel yetenek sınavına girecek öğrencilere destek olmak amaçlı hayata geçirdiği ücretsiz hazırlık kursları devam ediyor.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Spor Müdürlüğü bünyesinde uzman eğitmenler nezaretinde verilen akademi kurslarına devam eden kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalarını izledi.

Bafra Belediyesi’nin özel yetenek sınavına girecek öğrencilere destek olmak amaçlı hayata geçirdiği ücretsiz hazırlık kursları devam ediyor.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Spor Müdürlüğü bünyesinde uzman eğitmenler nezaretinde verilen akademi kurslarına devam eden kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalarını izledi. Başkan Kılıç çalışmaları sonrası kursiyerle hem sohbet etti hem de baklava ikramında bulundu.
Kendilerine sağlanan imkândan dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür eden kursiyerler, “Özellikle pandemi nedeniyle bizler için çok önemli olan sınavlara hazırlanmamızda ihtiyaç duyduğumuz böylesi bir hizmetin ücretsiz olarak bizlere sunulmasından oldukça memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Başkanımız Hamit Kılıç’ın bizleri sık sık ziyaret ederek desteğini sürdürüyor olması mental olarak da hazırlıklarımızda pozitif katkı sağlıyor. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.
Başkan Kılıç ise, “Spor Müdürlüğümüz bünyesinde uzman eğitmenler nezaretinde hayata geçirdiğimiz Akademi Kursu’na devam eden kardeşlerimizi yer yer ziyaret ederek destek vermeye çalışıyoruz. Temennimiz, her geçen gün daha iyi duruma gelen kursiyerlerimizin girecekleri sınavlarda en iyi dereceleri alarak başarılı olmaları. Bafra Belediyesi olarak bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmeye bundan sonra da hazırız. Gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlıyor olmak bizleri mutlu ediyor. Sınavlara girecek tüm kardeşlerime muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Eğitime verdiği desteği pandemi sürecinde de sürdüren Bafra Belediyesi; Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için hayata geçirilen kurslara 216 kayıt yapıldı.

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